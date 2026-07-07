За Эмпайр-стейт-билдинг российским руферам грозит 20 лет. Зачем они забрались на небоскреб?

Российским руферам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову (Биркусу) предъявили восемь обвинений после их несанкционированного подъема на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. В их числе – создание угрозы жизни, кража со взломом, порча имущества и незаконное проникновение. Россиянам может грозить до 20 лет тюрьмы. 1 июля они забрались к передающей антенне знаменитого небоскреба на высоту 443 метра, где вывесили пацифистский баннер. На обратном пути Кузнецов сделал предложение Николау, после чего полиция задержала их.

Прокуратура Манхэттена предъявила гражданам России 33-летней Ангелине Николау и 32-летнему Ивану Кузнецову (Биркусу) восемь обвинений после несанкционированного подъема на антенну Эмпайр-стейт-билдинг. 2 июля на предварительных слушаниях они не признали вины. Суд освободил их без залога под надзор; очередное заседание назначено на 24 августа.

Кузнецов и Николау забрались на шпиль небоскреба 1 июля. На антенне они закрепили баннер с фразой на английском языке:

«Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир».

Когда пара спускалась, Кузнецов сделал Николау предложение. Руферов арестовали в тот же день.

Их обвиняют в создании угрозы жизни, краже со взломом, умышленной порче имущества, незаконном проникновении, вмешательстве в работу оборудования, хранении инструментов для взлома, нарушении общественного порядка и нарушении местного закона. Сложением сроков им может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Защита считает квалификацию завышенной.

Адвокат Джейсон Крински заявил, что прокуратура «пытается послать сигнал», хотя, по его мнению, акция не создавала угрозы для арендаторов, посетителей и работников здания. Он допустил переговоры о сделке после ознакомления с доказательствами и назвал одним из рисков возможную депортацию пары. При этом адвокат сообщил, что, насколько ему известно, его клиенты находятся в США законно.

Как руферы попали на крышу

Вечером 30 июня Николау и Кузнецов купили билеты на экскурсию в небоскреб как обычные туристы и тайно остались там на ночь. Около 5:00 1 июля камера видеонаблюдения зафиксировала их у люка на 102-м этаже, где расположен самый высокий общедоступный уровень здания. Согласно обвинению, затем они попали на закрытый 104-й этаж, взломав замок на двери, ведущей к передающей антенне — то есть к шпилю Эмпайр-стейт-билдинг. Для доступа выше 102-го этажа требуется ключ-карта. Стоимость ремонта поврежденной двери полиция оценила в $2 тыс.

Пара поднялась на высоту 443 м над Манхэттеном и развернула черный баннер с надписью: «When the power of love beats the love of power the world knows peace» («Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир»).

ABC Affiliate WABC/Reuters

После этого они спустились на расположенную ниже площадку, где Кузнецов сделал Николау предложение. Фотографии кольца и помолвки руферы выложили в социальных сетях до задержания.

Bing Guan/Reuters

Полиция получила сообщение о возможном нарушении режима безопасности на антенне в 11:15. Перед тем как сотрудники аварийного подразделения NYPD начали подъем, передатчик пришлось отключить, потому что высокочастотное излучение могло быть опасным для людей. После отключения офицеры ждали около 30 минут, затем поднялись примерно на 381 м и задержали пару при спуске.

Чем известны Николау и Кузнецов

Николау и Кузнецов, которые в соцсетях используют имена Angela Nikolau и Ivan Beerkus, живут в Ист-Ориндж, штат Нью-Джерси. Они называют себя «скайуокерами» и известны роликами с подъемами на высотные здания без страховки.

В 2024 году они стали героями документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story». Картина, собранная из материалов семи лет съемок в шести странах, рассказывает об их отношениях и подготовке к незаконному восхождению на небоскреб Merdeka 118 в Куала-Лумпуре.

«Потому что мы верим в любовь»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани отметил, что горожане могут делать предложения любимым, но «в рамках закона и на земле».

Начальник полиции Нью-Йорка Майкл Липетри назвал произошедшее «неприемлемым» и заявил, что оно будет иметь последствия.

По словам главы NYPD, обоим предъявлены «серьезные обвинения в совершении тяжких преступлений».

Управляющая компания Эмпайр-стейт-билдинг назвала подъем несанкционированным и заявила, что опасности для арендаторов, посетителей и гостей не было.

Кузнецов после суда сказал журналистам: «Мы любим Нью-Йорк», а на вопрос о баннере ответил: «Потому что мы верим в любовь».