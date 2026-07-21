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Общество

Власти Башкирии заподозрили в попытке оказать давление на федеральных судей

В Башкирии проверят данные о нецелевом использовании судьями служебных машин
Shutterstock

Городской совет Уфы направил в Следственное управление СК России по Башкортостану и Контрольно-счетную палату республики обращения с просьбой проверить информацию о возможном нецелевом использовании служебного автотранспорта администрации города. Об этом сообщила «Российская газета».

Согласно опубликованным данным, в обращении председателя горсовета Марата Васимова говорится о якобы неоднократных случаях предоставления муниципальных автомобилей с водителями судьям Верховного суда Башкортостана, прибывшим на работу в республику из Татарстана.

В документе содержится просьба проверить наличие признаков злоупотребления должностными полномочиями и нецелевого расходования бюджетных средств. В частности, речь идет о предполагаемом использовании служебного транспорта для поездок по маршруту Уфа — Казань в выходные дни.

При этом в опубликованных фрагментах обращения нет конкретных сведений, подтверждающих изложенные доводы.

Отмечается, что инициатива горсоветом высказана на фоне продолжающегося в регионе спора о сделках по обмену земельных участков в Уфе. Ранее администрация города оспаривала в судах договоры мены земель, заключенные в интересах группы компаний «Прайм Девелопмент» и ее бенефициара Леника Тарвердяна. Потенциальный ущерб муниципальному бюджету от спорных сделок может превысить 21 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил судебные акты по одному из эпизодов земельного спора. Однако после ареста бывшего главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева и его последующего отстранения новая городская администрация отозвала все семь исков по данным сделкам.

После этого шесть депутатов Государственной думы направили обращения в адрес председателя Следственного комитета России и Генпрокуратуры с просьбой проверить обстоятельства спорных земельных сделок, а также изложенные в обращениях сведения о возможных нарушениях законодательства со стороны отдельных должностных лиц правоохранительных органов Башкортостана.

Прокуратура уже подала кассационные жалобы по земельным спорам в Шестой кассационный суд.

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