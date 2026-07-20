Продавец дал отпор грабителю, который пришел в магазин с пистолетом

В Германии продавец дал отпор мужчине с огнестрельным оружием во время налета на магазин. Видео с места происшествия опубликовал Bild.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 июля, в Бремене. Около 17:45 злоумышленник в маске и с пистолетом ворвался в магазин на улице Утбремер Ринг и потребовал у 26-летнего продавца наличные.
Когда сотрудник отказался подчиниться, нападавший ударил его оружием по голове. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой было произведено несколько выстрелов.
Продавец смог вытолкнуть преступника из помещения, после чего тот скрылся. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы, но вскоре отпустили.
Уже ночью на улице Утбремерштрассе офицеры задержали 35-летнего мужчину, у которого при себе было оружие. К тому моменту он попытался ограбить 44-летнего прохожего.
Задержанного поместили под стражу. В настоящее время мужчина находится под следствием по обвинению в грабеже при отягчающих обстоятельствах. Также проверяется, имел ли он право на ношение оружия.
Ранее в Петербурге школьник пытался ограбить магазин и избил продавца.