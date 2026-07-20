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Общество

В Ульяновске мужчина пытался получить две посылки и лишился 4 млн рублей

Житель Ульяновска отдал мошенникам 4 млн рублей в ожидании двух посылок
Shutterstock/FOTODOM

В Ульяновске мужчина месяц общался с мошенниками и лишился всех накоплений. Пытаясь получить две несуществующие посылки. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные под видом сотрудников службы доставки связались с 36-летний мужчиной в начале и попросили паспортные данные и код из смс для получения двух посылок. Затем ему пришло сообщение от якобы специалиста портала «Госуслуги» о взломе аккаунта и хищении персональных данных. В сообщении был указан телефон для связи, по которому он перезвонил.

В течение нескольких дней потерпевший общался с разными мошенниками, представлявшимися сотрудниками Росфинмониторинга, правоохранительных органов и Центробанка. Злоумышленники убедили его, что иностранные собираются оформить кредиты от его имени и членов его семьи. Чтобы их опередить, мужчина должен был самостоятельно оформить несколько кредитов. Следуя инструкциям, он купил новый телефон, получил в банке 2,5 млн рублей и передал их курьеру.

Месяц мошенники убеждали его оформить кредит под залог автомобиля, собрать сбережения и занять деньги у знакомых. Исполняя указания, потерпевший перевел на «безопасные» счета еще почти полтора миллиона рублей. Общий ущерб составил 4 млн. Когда мужчина исчерпал все финансовые возможности, а мошенники продолжали требовать деньги, он осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 млн рублей и отдать курьеру.

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