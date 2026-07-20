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Общество

Из Калининграда в Петербург планируют запустить морской пассажирский лайнер

Между Калининградом и Петербургом хотят запустить лайнер на 2,5 тыс. пассажиров
Captain Wang/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде планируют запустить в Санкт-Петербург лайнеры на 2,5 тыс. пассажиров. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».

По его словам, вопрос будет рассмотрен после завершения строительства пассажирского терминала в городе Пионерском. Беспрозванных отметил, что лайнер, который может выйти на линию, будет рассчитан на перевозку от 1,5 до 2,5 тыс. человек. Время в пути составит от 24 до 30 часов. На судне также планируется перевозить личные автомобили пассажиров.

Сроки запуска маршрута зависят от готовности береговой инфраструктуры. Строительство терминала в Пионерском идет с 2018 года. По информации портала государственных закупок, сроки сдачи объекта неоднократно приходилось переносить. Изначально он должен был открыться в 2023 году, но сейчас, по данным ФКУ «Ространсмодернизация», ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Кроме того, отвечая на вопрос о возможности увеличить число поездов между Петербургом и Калининградом (сейчас по маршруту курсируют два состава в сутки), губернатор отметил, что это в данный момент не является возможным из-за позиции литовских властей. Поезда следуют транзитом через территорию Литвы.

Ранее крупнейший в мире лайнер Legend of the Seas вышел в плавание.

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