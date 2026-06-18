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Общество

Крупнейший в мире лайнер Legend of the Seas вышел в первое плавание

Крупнейший в мире круизный лайнер Legend of the Seas вышел в первое путешествие
yle.fi

Крупнейший в мире круизный лайнер Legend of the Seas отправился из финского Турку в Средиземное море. Об этом сообщило агентство Yle.

Этот корабль стал третьим круизным судном класса Icon, сошедшим с финской верфи. Также это первый лайнер подобного класса, который отправился в плавание по европейским водам.

Legend of the Seas имеет длину 365 метров и ширину 65 метров. На его борту могут разместить 5,6 тысячи пассажиров, однако при необходимости может вместить до 7,6 тысячи человек. Гостей круизного лайнера ожидают семь бассейнов, 10 джакузи, симулятор серфинга, водный и в бродвейском стиле театры.

До этого россиянам рассказали, что спрос на круизный отдых растет с каждым годом, и хотя для большинства туристов такой формат все еще считается экзотикой, премиальный сегмент этого рынка переживает настоящий бум. По словам эксперта сервиса Onlinetours Premium Дарьи Вечкановой, главное преимущество круиза — возможность совместить сразу несколько локаций в одной поездке.

Ранее были названы самые популярные бюджетные направления для отдыха у россиян.

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