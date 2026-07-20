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Общество

В Волгограде 10-летний ребенок ушел под воду на глазах у родителей

В Волгограде 10-летний ребенок утонул во время купания на местном пляже
Ell_lial6/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде 10-летний ребенок утонул в Волге на глазах у отдыхающих. Об этом стало известно V1.RU.

Несчастный случай произошел днем 20 июля на пляже в Тракторозаводском районе. Очевидцы рассказали, что мальчик зашел в воду с разрешения родителей, но заплыл далеко и начал звать на помощь.

Окружающие попытались его вытащить, но не смогли, после чего вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники экстренных служб около получаса искали ребенка в воде. Спустя полтора часа его тело удалось поднять на поверхность.

В городской администрации подтвердили факт происшествия и заявили, место для купания на этом пляже не оборудовано, поэтому там якобы нет спасательного поста и дежурного спасателя.

Ранее калининградец дважды спас 17-летнюю девушку, которая едва не утонула в карьере.

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