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Общество

Калининградец дважды спас 17-летнюю девушку, которая едва не утонула в карьере

Мужчина дважды спас от утопления девушку, купавшуюся в карьере под Калининградом
ФЛАЙБОРД Калининград (Flyboard Kaliningrad)/VK

В Калининграде мужчина дважды спас 17-летнюю девушку, которая оказалась в воде и начала тонуть. Об этом «Клопс» рассказал сам спаситель.

Инцидент произошел 12 июля на популярном у калининградцев пляже «Карьер Мечта». По словам Дмитрия Туева, катавшегося там на гидроцикле, он заметил в водоеме темный силуэт, а затем понял, что это человек. Девушка находилась примерно в 20 метрах от него, в месте, где глубина достигает 12 метров.

Туев подъехал к подростку на гидроцикле, прыгнул в воду и вытащил ее к берегу. Он отметил, что девушка была обессилена и находилась в прострации. На берегу он дал ей чай и укутал в плед, после чего передал данные экстренным службам.

Однако спустя примерно 20 минут пострадавшая снова направилась к воде. Тогда мужчина вновь заметил ее у кромки карьера, крикнул людям рядом и вместе с женщиной на сапборде удержал девушку, не дав ей зайти глубже. Позже на место прибыли спасатели и полиция.

Ранее в Дербенте подросток спас детей, которых едва не унесло в море.

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