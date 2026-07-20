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Общество

В США вынесли приговор «крупнейшему наркоторговцу этого века»

Суд в США приговорил лидера картеля «Синалоа» к пожизненному заключению
U.S. State Department

Суд в Нью-Йорке вынес приговор лидеру картеля «Синалоа» Исмаэлю Самбаде Гарсии по прозвищу «Эль-Майо». Об этом заявил федеральный прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Носелла, передает ТАСС.

«Исмаэль Самбада Гарсия, также известный как «Эль-Майо», был приговорен к пожизненному заключению», — сказал прокурор.

Носелла добавил, что Самбада был «крупнейшим наркоторговцем этого века». По его словам, пожизненное лишение свободы без возможности связаться с семьей является «подходящим наказанием» за причиненный им ущерб.

Самбада был задержан летом 2024 года по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе в отмывании денег и наркоторговле. По информации The Wall Street Journal, наркобарона американской стороне выдал один из сыновей основателя «Синалоа» Хоакин Гусман Лопес. Журналисты заявили, что Гусман заранее договорился с американскими спецслужбами о том, что он вместе с «Эль-Майо» приземлится в аэропорту города Эль-Пасо в Техасе, США. При этом наркобарон не подозревал, что их совместный полет закончится не на севере Мексики, а в Соединенных Штатах.

Ранее отбывающий пожизненный срок в США наркобарон «Коротышка» попросился на родину.

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