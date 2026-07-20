Водитель доверился навигатору и упал с пассажирами в карьер

В Малайзии пятеро граждан Китая получили травмы после того, как автомобиль, следовавший по указаниям навигатора, оказался на закрытой строительной площадке и съехал в котлован, пишет World of Buzz.

По данным полиции, водитель пользовался навигационным приложением и по ошибке свернул на участок дороги, где велось строительство водопропускной трубы. Эта часть трассы еще не была открыта для движения.

Автомобиль въехал в строительную зону и рухнул в раскопанный котлован. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы вскоре после полуночи от очевидцев. В результате аварии пострадали все пять пассажиров — трое мужчин и две женщины в возрасте от 40 до 66 лет. Их извлекли из машины и доставили в больницу. Информация о тяжести полученных травм не раскрывается.

Полиция начала расследование по статье о неосторожном вождении. Правоохранители напомнили автомобилистам, что не стоит полностью полагаться на навигационные приложения, особенно в районах, где ведутся дорожные работы, поскольку временные перекрытия и изменения маршрутов могут не успевать отображаться на картах.

Ранее водитель доверился Google Maps и упал с недостроенного 12-метрового моста.