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Водитель доверился Google Maps и упал с недостроенного 12-метрового моста

Daily Mail: водитель в Индонезии упал с 12-метрового поста, доверившись Google Maps

Водитель в Индонезии доверился Google Maps и упал с недостроенного 12-метрового моста, пишет Daily Mail.

Как рассказал водитель, 61-летний Руди Командоно, находившийся за рулем BMW, инцидент произошел, когда он следовал указаниям Google Maps по дороге к дому друга. Приложение внезапно изменило маршрут, направив его на достроенный участок шоссе, после чего машина упала с моста высотой около 12 метров и рухнула на дорогу внизу.

«На дороге внезапно стало темно, и вокруг не было других машин. Только когда машина начала падать, я понял, что что-то не так», — вспоминает Руди

Полиция подтвердила, что водитель был слишком сосредоточен на навигаторе и не заметил шлагбаум, перекрывающий въезд на недостроенный мост. После инцидента дорожные службы оперативно закрыли опасный проем и пообещали установить дополнительные предупреждающие знаки.

«Строительная компания будет проверена на предмет соблюдения мер безопасности, — заявил инспектор дорожной полиции.

Командоно добавил, что вместе с ним находилась другая пассажирка, но они отделались легкими травмами.

Ранее женщина за рулем автомобиля заехала на подвесной мост, доверившись навигатору.

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