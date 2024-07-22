Невролог опроверг миф, что женский и мужской мозг отличаются по структуре

Ежегодно 22 июля отмечается Всемирный день мозга. Вокруг работы этого органа сложилось немало мифов, развеял их в беседе с «Газетой.Ru» Артур Уляков, врач-невролог Консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Первый миф: «Мы используем свой мозг всего на 10%».

«Этот миф является ошибочным, ведь в нашем головном мозге существуют множество отделов, которые отвечают за различные функции: интеллект, память, моторная, чувствительная и зрительная зоны. Все они поддаются тренировке, а при решении какой-либо задачи даже просто сидя за столом, мы используем сразу несколько функций: зрительную, интеллектуальную, моторную, вестибулярную, память», — объяснил он.

Второй миф: «Мужской мозг отличается от женского».

«Мужской и женский мозг идентичны по своей структуре. Но есть различия — доказано, что мужской мозг по сравнению с женским больше примерно на 11% и пропорционален размеру тела, так же, как и другие органы нашего тела. Различаются и нейробиологические механизмы (гормональный фон, подходы к мышлению, коммуникативные навыки), но не сам головной мозг как орган», — подчеркнул Уляков.

Третий миф: «Размер мозга влияет на умственные способности».

«Размер мозга никак не влияет на умственные способности человека, если речь не идет о патологии: слишком большом или маленьком головном мозге у взрослого человека. Несмотря на разницу в интеллектуальных способностях, с мозгом современного человека по размерам был сопоставим мозг Homo Sapiens, которые жили в Африке порядка двухсот тысяч лет назад», — рассказал врач.

Четвертый миф: «Мозг отдыхает ночью».

«У нашего мозга, в отличие от нас самих, не существует выходных, он работает постоянно. Днем он получает информацию, выстраивает новые логические цепочки, а ночью все «упаковывает» на свои места, позволяя нам помнить информацию прошлого дня уже в структурированном и обработанном виде. Ночью, помимо этой задачи, необходимо не забывать о нашем теле. Некоторые отделы головного мозга постоянно контролируют действие своих «подчиненных» — желудка, сердца, легких, почек, печени и других органов, необходимых для поддержания жизненного баланса», — добавил невролог.

Пятый миф: «Мозг не болит».

«Головной мозг не может болеть, это наш «центральный процессор»: он либо работает, либо нет. А вот его нервные чувствительные окончания, находящиеся по всему телу, как раз и подают нам сигналы о боли. Именно боли в мышцах или в оболочках головного мозга чаще всего являются причинами всеми известной головной боли, а вот понять, что именно болит, является главной задачей врача-невролога», — сказал эксперт.

Шестой миф: «Мозг растет только до 18 лет».

«К 18 годам организация коры головного мозга только приближается к уровню взрослого человека, а окончательное формирование наступает, как правило, в возрасте 25-26 лет, но может достигать и 29 лет», — заявил врач.

Седьмой миф: «Склонность к точным наукам или творчеству будет определяться тем, какое полушарие мозга более развито — правое или левое».

«Все полушария развиты одинаково, и не существует такого четкого разделения функций между правым и левым. Оба полушария одновременно вовлечены в работу мозга, как единого целого, и не являются полноценными одно без другого», — резюмировал врач Уляков.

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