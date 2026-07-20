Названы лучшие продукты для здоровья глаз

Врач Ворыханова: жирная рыба, шпинат и яйца важны для здоровья глаз

Состояние зрения во многом зависит от того, что мы едим, рассказала «Газете.Ru» Ирина Ворыханова, офтальмолог Юсуповской больницы. Сбалансированное питание — не просто общая рекомендация, а реальный инструмент профилактики глазных проблем.

Продукты, богатые витаминами, антиоксидантами и полезными жирными кислотами, укрепляют сосуды, защищают сетчатку и снижают риски возрастных изменений. Важно не искать «волшебную таблетку», а выстраивать разнообразное питание.

Жирная морская рыба — лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сардины. Омега-3 укрепляет сосудистую стенку, снижает риск синдрома сухого глаза и поддерживает здоровье сетчатки. Включайте такие сорта 2–3 раза в неделю.

Оранжевые овощи и фрукты — морковь, тыква, батат, абрикосы. Бета-каротин превращается в витамин A, который отвечает за сумеречное зрение. Чтобы он усваивался, сочетайте с жирами — ложка оливкового масла или сметаны.

Листовые зеленые овощи — шпинат, брокколи, руккола, капуста. Лютеин и зеаксантин работают как фильтр: защищают сетчатку от ультрафиолета и окислительного стресса, снижая риск катаракты. Термическая обработка помогает усваивать лютеин легче.

Яйца, особенно желток. Содержат витамин A, лютеин и цинк. Два желтка покрывают суточную потребность в бета-каротине.

Ягоды — черника, голубика, ежевика, черная смородина. Антоцианы укрепляют мелкие сосуды глаз, уменьшают усталость и способствуют восстановлению сетчатки. Цитрусовые — витамин C улучшает питание сетчатки и защищает хрусталик.

Орехи и семена — витамин E и цинк. 50 граммов в день достаточно, чтобы получить пользу. Бобовые также богаты цинком, поддерживающим здоровье сетчатки и хрусталика.

«Самый надежный способ — не полагаться на отдельные суперфуды, а формировать разнообразный рацион, где присутствуют все группы продуктов», — резюмирует Ворыханова.

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