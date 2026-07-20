Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Суд назначил наказание экс-участнице «Дома-2», гулявшей голой по Москве

Суд в Москве оштрафовал блогершу Брагину после прогулки по Москве голой
Shutterstock/FOTODOM

Мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево города Москвы оштрафовал бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

По данным следствия, девушка не выполнила законное требование сотрудника полиции на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. В суде отметили, что у полицейского были основания полагать, что блогерша употребляла наркотические средства без назначения врача. В частности, у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи лица и отсутствовал запах алкоголя, уточнили в пресс-службе.

Блогершу признали виновной по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Размер санкции составил 4 тыс. рублей.

19 июля в Москве задержали девушку, которая в обнаженном виде снимала видео в общественных местах. Полиция обратила внимание на ролики, которые она публиковала в сети. В первой половине дня она отправилась голой в магазин на Волоколамское шоссе. В МВД уточнили, что задержанная оказалась 22-летней уроженкой Пермского края.

Позже СМИ сообщили, что без одежды по Москве гуляла бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина. На своем канале она выложила видео, как обнаженной заходила в магазины и в другие общественные места. Как объяснила сама Анастасия, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений».

Ранее в Москве организовали проверку экс-участницы «Дома-2» на развратные действия.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!