Суд назначил наказание экс-участнице «Дома-2», гулявшей голой по Москве

Мировой судья судебного участка №160 района Покровское-Стрешнево города Москвы оштрафовал бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

По данным следствия, девушка не выполнила законное требование сотрудника полиции на прохождение медосвидетельствования на состояние опьянения. В суде отметили, что у полицейского были основания полагать, что блогерша употребляла наркотические средства без назначения врача. В частности, у нее была нарушена речь, изменен цвет кожи лица и отсутствовал запах алкоголя, уточнили в пресс-службе.

Блогершу признали виновной по статье о потреблении наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Размер санкции составил 4 тыс. рублей.

19 июля в Москве задержали девушку, которая в обнаженном виде снимала видео в общественных местах. Полиция обратила внимание на ролики, которые она публиковала в сети. В первой половине дня она отправилась голой в магазин на Волоколамское шоссе. В МВД уточнили, что задержанная оказалась 22-летней уроженкой Пермского края.

Позже СМИ сообщили, что без одежды по Москве гуляла бывшая участница «Дома-2» Анастасия Брагина. На своем канале она выложила видео, как обнаженной заходила в магазины и в другие общественные места. Как объяснила сама Анастасия, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений».

Ранее в Москве организовали проверку экс-участницы «Дома-2» на развратные действия.