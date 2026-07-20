Врач рассказал, как быстро прийти в норму, если «затекла» конечность

Обычное затекание руки или ноги может закончиться падением и травмой, а если онемение затянулось — указывать на скрытые болезни или приближающийся инсульт. О том, как правильно вернуть затекшую конечность к жизни и когда вызывать скорую, «Газете.Ru» рассказал Игорь Цупко, врач-терапевт, кардиолог, гериатр, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор».

Когда мы спим в неудобном положении, тело на пережатом участке блокирует проведение нервных сигналов. Происходит сдавливание сосудов и нервных волокон, что приводит к временному нарушению кровоснабжения.

«Это состояние возникает из-за долгого пребывания в неестественной позе. Нарушается кровоснабжение и питание нерва, из-за чего меняется прохождение нервных импульсов», — объясняет Игорь Цупко.

Спутники онемения — жжение, покалывание, снижение мышечной силы, похолодание пальцев. В некоторых случаях кожа может бледнеть или синеть.

Большинство, почувствовав, что нога онемела, пытаются сразу подняться. Врачи называют это опасной ошибкой: пока проводимость нерва не восстановилась, вы не контролируете конечность.

«В случае, если затекла нога, не спешите сразу вставать. Из-за ощущения ватности высока вероятность падения с высоты собственного роста», — предупреждает кардиолог.

Разминать конечность лучше сидя или лежа. Сделайте плавные движения пальцами, затем аккуратно помассируйте затекший участок.

«Лечение онемения само по себе не имеет смысла. Эффективность терапии зависит от устранения причины», — подчеркивает эксперт.

Если онемение возникает регулярно и без видимых причин, это повод забить тревогу. Список патологий огромен: грыжи и протрузии, компрессионные переломы, периферическая нейропатия при диабете, сосудистые недуги. Свою роль играют и лекарственные изменения в биохимии крови.

«Недостаток витаминов группы B или, наоборот, бесконтрольный прием витамина B6 может спровоцировать онемение или значительно усилить его», — отмечает терапевт.

Физиологическое онемение должно проходить в течение 5–10 минут. Если дискомфорт сохраняется дольше, следует обратиться к врачу.

«Чем дольше длится патологический процесс, тем выше риск безвозвратной гибели нервных волокон», — предупреждает врач.

Экстренные симптомы, требующие вызова скорой: распространение онемения на разные участки тела, спутанность сознания, нарушение речи, асимметрия лица, внезапная слабость в одной половине туловища, недержание мочи или кала, похолодание конечности с отсутствием пульса.

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