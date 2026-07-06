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Врач объяснила, как быстро снять судорогу в ноге

Терапевт Титаренко: частые судороги ног по ночам — повод обратиться к врачу
marekfromrzeszow/Shutterstock/FOTODOM

Внезапная боль в икроножной мышце посреди ночи или во время тренировки знакома почти каждому. В медицине это состояние называют крампи. О том, почему сводит ноги и как быстро вернуть мышцам свободу движения, «Газете.Ru» рассказала Ольга Титаренко, врач-терапевт, эксперт телеканала «Доктор».

«При судороге отлаженный механизм сокращения и расслабления мышцы ломается. Нервные окончания начинают генерировать хаотичные сверхчастые сигналы. Мышца сокращается с максимальной силой, но фаза расслабления не наступает. Из-за спазма пережимаются кровеносные сосуды, волокна испытывают кислородное голодание, а нервные рецепторы генерируют болевой сигнал», — объяснила она.

В большинстве случаев судороги носят доброкачественный характер и возникают из-за переутомления, обезвоживания или беременности. Однако есть признаки, при которых визит к врачу обязателен: спазмы мучают практически каждую ночь или по несколько раз в день; после судороги нога сильно отекает, краснеет или, наоборот, бледнеет и холодеет; спазмам сопутствуют постоянное онемение, покалывание или мышечная слабость.

«Особенно внимательными стоит быть людям с диабетом, варикозом, почечной недостаточностью или заболеваниями щитовидной железы», — предупредила она.

Если ногу свело прямо сейчас, врач советует потянуть носок на себя.

При спазме икры нужно сесть, выпрямить ногу, обхватить пальцы стопы и с силой потянуть их к туловищу. Это растягивает укороченную мышцу и запускает рефлекс расслабления. При спазме стопы можно встать на носочки. Также помогает перенос веса на сведенную ногу — контакт с прохладным полом перезагружает нервную дугу.

«Затем мышцу нужно интенсивно помассировать снизу вверх, чтобы восстановить приток крови. После этого можно приложить тепло (горячий душ или грелку) для расслабления волокон», — пояснила врач.

Для профилактики Титаренко советует делать растяжку икр перед сном, следить, чтобы одеяло не прижимало стопы в вытянутом положении, а при сидячей работе каждые 1–2 часа разминаться. При плоскостопии стоит подобрать ортопедические стельки. Также полезно сдать базовые анализы — проверить электролиты (калий, натрий, магний, кальций), уровень сахара и гормонов щитовидной железы. Важно пить достаточно воды: обезвоживание нарушает проводимость нервных волокон. Если простые меры не помогают в течение двух недель, нужно обратиться к врачу.

Ранее врач назвала основные причины ночных судорог.

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