Стало известно, где будет жить Блиновская после освобождения из колониии

РЕН ТВ: после выхода из колонии Блиновская будет жить у родителей в Москве

«Королева марафонов» Елена Блиновская после освобождения из колонии будет вынуждена вернуться в квартиру родителей на улице Шаболовка в Москве, где блогерша зарегистрирована. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным телеканала, речь идет о квартире площадью 36,4 квадратных метров.

Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Блиновской, сказал, что у ее семьи могут оставаться и другие объекты недвижимости. В частности, речь идет о двух машино-местах в жилом комплексе «Зиларт», что, по словам собеседника, может свидетельствовать о наличии квартир в этом ЖК.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

3 марта 2026-го суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогершу освободили — в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее отец Блиновской рассказал о жизни дочери в колонии.