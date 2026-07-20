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Врач объяснила, почему шашлык нельзя запивать пивом

Врач Чистик: пиво с шашлыками повышает мочевую кислоту и бьет по поджелудочной
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Употребление шашлыков вместе с пивом несет серьезные риски для здоровья, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

Главная проблема — пуриновая нагрузка. Жирное жареное мясо и пиво богаты пуринами — веществами, которые расщепляются до мочевой кислоты. В связке они дают резкий скачок мочевой кислоты в крови. У людей с предрасположенностью это провоцирует приступ подагры — острое воспаление сустава, чаще всего большого пальца ноги.

«Картину этого приступа сложно с чем-то спутать. Через 6–24 часа после застолья человек просыпается от резкой жгучей боли в суставе. Тот опухает, кожа над ним краснеет, становится горячей. Пациенты описывают: «как будто палец в кипятке». До 80% таких эпизодов в России приходятся на майские и новогодние праздники», — рассказывает Чистик.

Второй механизм — удар по поджелудочной железе. Жирное мясо требует мощного выброса ферментов. Алкоголь провоцирует спазм сфинктера Одди — мышечного кольца, через которое пищеварительный сок попадает в кишечник. Ферменты не могут выйти, копятся внутри железы и начинают переваривать ее собственные ткани. Развивается острый панкреатит.

«Например, в мае стационары полны типичными пациентами: мужчина 35–55 лет, в воскресенье плотно поел шашлыка с пивом, к утру понедельника — резкая опоясывающая боль, тошнота, рвота. У 15–20% таких пациентов панкреатит протекает в тяжелой форме. Это потенциально смертельное заболевание», — отмечает врач.

Третий нюанс — взаимодействие пива с продуктами окисления мяса на мангале. На обугленной корочке скапливаются гетероциклические амины — продукты пиролиза жира. Алкоголь повышает проницаемость слизистой желудка и кишечника, и эти соединения попадают в кровь в больших количествах. В долгой перспективе такое сочетание повышает риск онкологии желудка и пищевода.

Четвертая проблема — обезвоживание. Пиво обладает мочегонным действием. Организм теряет воду, а мясо требует большого количества жидкости для переваривания. Концентрация мочевой кислоты в почках растёт, кристаллы слипаются в камни. У людей с мочекаменной болезнью это провоцирует приступ почечной колики.

Минимизировать вред можно несколькими способами, советует Чистик. На каждые 0,5 литра пива выпивайте 0,5 литра обычной воды. Начинайте застолье с овощей и хлеба, а не с алкоголя натощак. Делайте паузы между порциями шашлыка по 15–20 минут. Тёмные обугленные участки мяса перед едой срезайте. Колбаски и копчености с пивом сочетаются еще хуже, чем шашлык — лучше выбрать что-то одно.

Ранее психиатр предупредил об опасности пивного алкоголизма

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