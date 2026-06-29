В Госдуме предложили отстранить Марата Башарова от работы на федеральном ТВ

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила письма гендиректору холдинга «Газпром-Медиа», а также главам телеканалов «ТНТ» и «Пятница» с требованием пересмотреть участие ведущего Марата Башарова в проектах из-за постоянных обвинений в домашнем насилии. Копии писем есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«Эта история длится уже много лет. Но время не делает ее менее важной. Если спустя годы общество продолжает возвращаться к этому вопросу, значит тогда он так и не был решен. Сегодня запрос на безопасность женщин и справедливость стал еще больше. Более 400 тысяч человек подписали Манифест женщин России, потому что считают: домашнее насилие не должно оставаться без последствий. И эти последствия — не только юридическая ответственность, но и отношение общества к тем, кто совершил насилие. Нельзя считать, что если прошло несколько лет, то все забылось. Особенно когда человек так и не признал публично, что был неправ», — заявила депутат.

Горячева добавила, что более 80 тысяч россиян подписали петицию с требованием отстранения ведущего. Депутат попросила руководство каналов дать оценку целесообразности дальнейшего участия Башарова в проектах.

«Это свидетельствует о том, что речь идет не о единичных претензиях, а о значимом общественном запросе. В связи с изложенным прошу сообщить, планирует ли руководство телеканала пересмотреть участие Башарова М.А. в текущих и будущих проектах, а также рассмотреть возможность его отстранения от съемочного процесса как меры, соответствующей принципам социальной ответственности и недопустимости популяризации насилия. Кроме того, прошу сообщить, существуют ли в вашей организации внутренние этические стандарты или критерии, регулирующие участие в телевизионных проектах лиц, публично связанных с фактами домашнего насилия и иных форм насильственного поведения», — говорится в одном из писем.

В 2019 году Марата Башарова отстранили от роли в театре из-за скандала с избиением супруги Елизаветы Шевырковой. Тогда стоял вопрос и об увольнении ведущего из проекта «Битвы Экстрасенсов». В июле 2024 года Башаров заявил, что его до сих пор наказывают из-за скандалов.

Башаров состоял в трех официальных браках. Две жены обвиняли его в побоях.

Ранее в Госдуме предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие.