Нарколог предупредил об опасности окрошки с алкоголем

Летом становятся популярными споры о том, какой должна быть окрошка — на квасе, кефире или минералке. Однако есть и менее распространенный вариант: добавление пива, вина или другого алкоголя. По словам нарколога, психиатра клиники «АлкоСпас» Сергея Литкова, такой эксперимент может иметь последствия не только для пищеварения, но и для отношения к алкоголю. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

С медицинской точки зрения сочетание алкоголя с холодной пищей нельзя назвать удачным. Алкоголь раздражает слизистую ЖКТ.

«Многие воспринимают алкоголь в окрошке как нечто символическое — кажется, что его совсем немного. Но для желудка не имеет значения, выпили вы алкоголь отдельно или добавили в блюдо. Этанол остается этанолом», — поясняет Литков.

Особую осторожность стоит соблюдать в жару. Летом организм быстрее теряет жидкость, а алкоголь усиливает обезвоживание. Но есть и другая проблема — психологическая.

«Когда алкоголь появляется не только за праздничным столом, но и в повседневных блюдах, он становится частью обычной жизни. Для мозга это сигнал: спиртное перестает ассоциироваться с особым случаем», — рассказывает врач.

Такие бытовые привычки формируют незаметное изменение отношения к алкоголю. Человек перестает воспринимать его как психоактивное вещество.

«Зависимость редко начинается с больших доз. Чаще она начинается с постепенного стирания внутренних границ. Сегодня алкоголь добавляют в окрошку «ради вкуса», завтра становится привычным выпить пиво за обедом, а позже спиртное сопровождает большинство приемов пищи», — отмечает Литков.

Особенно осторожными должны быть люди, которые уже сталкивались с зависимостью или проходят лечение.

«Даже небольшое количество алкоголя может стать триггером. Для человека в ремиссии подобные блюда — не гастрономический эксперимент, а риск возвращения к употреблению», — предупреждает врач.

Аргумент о том, что «алкоголя совсем немного», не всегда работает. Все зависит от рецепта и объема. Кроме того, небольшая доза способна усилить желание выпить еще.

«Алкоголь снижает критическое отношение к решениям. Если человек уже получил небольшую дозу, ему легче согласиться еще на один бокал», — объясняет Литков.

Если хочется необычного вкуса, лучше использовать безопасные альтернативы — разные виды кваса или минеральную воду.

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