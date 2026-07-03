Россиянам дали советы, что добавить в окрошку, если надоела классика

Шеф Новожилов: вместо колбасы в окрошку можно добавить ростбиф или индейку

Классическая окрошка с картофелем, огурцом, редисом, яйцом, зеленью и мясной частью – блюдо понятное и любимое. Но летом, когда окрошку хочется готовить чаще, привычный рецепт быстро надоедает. В этом случае ее можно воспринимать не как строгую формулу, а как конструктор, рассказал «Газете.Ru» Ростислав Новожилов, бренд-шефа сети кофеен «ЗДРАСТЕ».

По его словам, в окрошку можно добавлять почти все, что хочется: рыбу, мясо, курицу, разные овощи – главное, не бояться экспериментировать и играть со вкусами.

«Если хочется сделать окрошку легче, можно заменить колбасу на отварную или запеченную курицу, индейку, ростбиф или нежирную говядину», — посоветовал он.

Еще один вариант – окрошка с рыбой. Хорошо работают слабосоленый лосось, отварная белая рыба или копченая форель. Такая версия получается более ресторанной и особенно удачно сочетается с кефирной основой.

«Овощи тоже можно менять под настроение. Вместо привычного набора добавить молодой зеленый горошек, авокадо, запеченный картофель, хрустящий сельдерей, сладкий перец или даже немного маринованных огурцов. Главное – следить за балансом: окрошка должна оставаться освежающей и легкой», — отметил бренд-шеф.

Классика хороша тем, что ее можно не отменять, а дополнять. Добавьте новый ингредиент, поменяйте мясную часть или сделайте более яркую заправку – и привычная окрошка зазвучит по-новому, резюмировал эксперт.

Ранее окрошка на воде обогнала по популярности квас и кефир.