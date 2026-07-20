Суд в Москве оштрафовал «Левада-Центр» за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал «Левада-Центр» на 300 тыс руб за нарушение закона об иноагентах

Тверской суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей АНО «Аналитический центр Юрия Левады» и его директора Дениса Волкова (признаны иноагентами в России) на 100 тысяч рублей за непредоставление отчетности об их деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Москвы.

Инстанция признала организацию и ее директора виновными в нарушении части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об иностранных агентах).

«Аналитический центр Юрия Левады» был включен в перечень некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента, в сентябре 2016 года.

13 июля сообщалось, что журналистка Ольга Романова (признана в РФ иностранным агентом) стала фигуранткой уголовного дела по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Как рассказали в пресс-службе московской прокуратуры, Романова, которую дважды привлекали к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, продолжала за пределами России распространять в соцсети материалы без указания соответствующей маркировки.

Ранее суд назначил штраф востоковеду Сулейманову.