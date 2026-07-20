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Общество

Скрывавшийся в Камбодже фигурант дела о хищении при реставрации на Соловках получил срок

Осужден бизнесмен по делу о хищении при реставрации Соловецкого монастыря
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Таганский суд Москвы вынес приговор в отношении предпринимателя Сергея Волкова по делу о хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря. Об этом пишет «Интерфакс».

Установлено, что с 2011 по 2016 год Волков, будучи главой одной из фирм-подрядчиков, вместе с сообщниками похитил средства, выделенные Минкультуры РФ на историко-культурную экспертизу объектов, расположенных на территории Соловецкого монастыря и островах Соловецкого архипелага. Экспертиза была нужна для последующей организации реставрационных работ.

Участники преступной группы предоставляли подложные акты приемки и оплаты результатов работ в Минкультуры, в результате государству был причинен ущерб в размере более 19 млн рублей.

По данным «Коммерсанта», Волков скрылся от правосудия и в январе 2020 года был объявлен в международный розыск. В мае 2024 года его задержали в Камбодже и депортировали в Россию. Суд признал его виновным в пяти эпизодах особо крупного мошенничества. Ему назначили наказание в виде 5 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Защита Волкова намерена обжаловать приговор.

Ранее в России топ-менеджера поймали на хищении многомиллиардной суммы.

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