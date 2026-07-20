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Общество

Милонов оценил идею ввести в России «родительскую зарплату»

Депутат ГД Милонов поддержал идею ввести в России родительскую зарплату
Shutterstock

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в интервью «Ридусу» прокомментировал идею коллеги по нижней палате парламента Сергея Миронова ввести в России «родительскую зарплату».

Парламентарий инициативу поддержал, однако выразил сомнения в возможных источниках финансирования для ее реализации.

«Идея прекрасная. Можно выплачивать минимальную и среднюю по региону зарплату. Но чтобы выглядеть как настоящий депутат, нужно идеи такого рода обосновывать в плане источника финансирования. Иначе получается просто популизм, когда предлагаются какие-то вещи, которые пока не реализуемы», — сказал Милонов.

20 июля стало известно, что Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка.

Он напомнил, что в Кировской области уже действует закон, предусматривающий ежемесячные выплаты неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, которые ухаживают за детьми до трех лет.

Ранее в Госдуме призвали ввести материнскую зарплату.

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