В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» по всей России

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Парламентарий напомнил, что в Кировской области уже действует закон, предусматривающий ежемесячные выплаты неработающим бабушкам, дедушкам и другим родственникам, которые ухаживают за детьми до трех лет. Эта мера получила неофициальное название «бабушкина зарплата» и, по словам Миронова, вызвала большой интерес у специалистов в области демографии.

Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 794 рублей в месяц. Если матери 25 лет и старше — до 38 203 рублей.

В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя «родительскую зарплату». По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца.

Миронов отметил, что действующая в Кировской области мера может стать дополнительным инструментом поддержки семей и позволить молодой матери быстрее вернуться к работе, если за ребенком присматривают близкие родственники. Вместе с тем, по его мнению, такая модель фактически приводит к тому, что ребенок оказывается вдали от матери ради сохранения приемлемого уровня доходов семьи.

Ранее сообщалось о призыве ввести выплаты на погашение ипотеки для семей с детьми.