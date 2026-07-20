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Общество

В Курганской области женщина попала под поезд, пытаясь догнать свою собаку

В Курганской области поезд сбил женщину, оказавшуюся на путях из-за собаки
alexei_tm/Shutterstock/FOTODOM

В Курганской области женщина не выжила после инцидента на железной дороге, сообщает Центральное МСУТ СК России.

По предварительным данным, 18 июля на 2189 км станции Щучье Южно-Уральской железной дороги 29-летняя местная жительница перебегала пути в неустановленном месте, пытаясь догнать свою собаку.

В этот момент по рельсам двигался грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Женщина и ее питомец получили несовместимые с жизнью травмы.

«В настоящее время ведется доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По ее результатам будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Ранее пожилой мужчина утонул в море за 54 секунды, пытаясь спасти собаку.

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