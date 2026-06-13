69-летний мужчина утонул за минуту, пытаясь спасти собаку в море

В Британии 69-летний мужчина зашел в море, чтобы спасти собаку, и не выжил

В Великобритании мужчина утонул, пытаясь спасти из моря свою собаку, сообщает Mirror.

Несчастный случай произошел в январе 2021 года на пляже в Брайтоне. 69-летний Гарет Джонс играл с собакой по кличке Конни, бросая ей теннисный мяч. В последний раз мяч унесло ветром в море. Конни сразу бросилась в воду за мячом, а хозяин почти мгновенно последовал за ней, но не смог ни спасти животное, ни самостоятельно вернуться на берег.

Сотни местных жителей присоединились к спасательным службам в поисках. Конни нашли днем позже на том же пляже, засыпанную песком, а тело Гарета обнаружили два дня спустя, 18 января, в 28 километрах от места, где он утонул. Его сын Робби видел запись с камеры видеонаблюдения, которую разрешила посмотреть полиция.

«Две волны просто ударили его по правому плечу, а затем третья волна, и всё... Видео с камер видеонаблюдения длилось 54 секунды, а потом его больше не видели. Ему потребовалось всего 54 секунды, <...>, а он был крепким парнем, который играл в теннис и был хорошим пловцом. Такое могло случиться с каждым», — говорит мужчина.

Сейчас он посещает школы, распространяя информацию о безопасности на воде.

«Совет заключается в следующем: не следуйте за человеком или животным в воду. Девять из десяти собак выходят сами, так что не заходите внутрь, даже ради ребенка, даже ради любимого человека, даже ради незнакомца, просто не заходите», — отмечает Робби.

Он рекомендует обратиться в службу береговой охраны и оставаться на берегу, доверив работу профессионалам.

Ранее отдыхавший на пляже мужчина спас от утопления двух людей ценой своей жизни.