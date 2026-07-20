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Общество

В Подмосковье фермершу-блогершу осудили за сбыт наркотиков

Блогерша Ярошик получила 13 лет за пересылку мефедрона в бытовой технике
veronikaiaroshik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский областной суд приговорил фермершу-блогершу Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы за сбыт особо крупных партий наркотиков в составе организованной группы. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным следствия, осужденная выполняла роль «отправителя». По указанию кураторов она забирала из тайников в Подмосковье крупные партии мефедрона, после чего прятала наркотики в бытовую технику и отправляла их подельникам в разные регионы России.

Как установил суд, осенью 2023 года женщина спрятала запрещенное вещество в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и минимойку. Посылки были отправлены через почтовые отделения в Сахалинскую и Калининградскую области, а также в Приморский и Хабаровский края.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято почти четыре килограмма мефедрона.

Суд признал Ярошик виновной по нескольким эпизодам сбыта и пересылки наркотических средств в особо крупном размере и назначил ей 13 лет колонии общего режима.

В 2023 году Telegram-канал Shot писал, что в Подмосковье полиция задержала Ярошик с двумя килограммами мефедрона. Правоохранителям сообщили, что 32-летняя женщина развозит закладки с наркотиками. Ее машину остановили в деревне Марково и при досмотре обнаружили под пассажирским сидением два пакета с мефедроном.

Ярошик получила популярность благодаря деятельности в соцсетях — она регулярно раздавала многодетным семьям поросят и цыплят. Блогерша — мать троих детей — владела фермой, где жили более сотни животных.

Ранее в порту Петербурга нашли полтонны кокаина в тушках тунца.

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