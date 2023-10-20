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Многодетную фермершу-блогершу задержали с 2 кг наркотиков в Подмосковье

Shot: многодетную фермершу-блогершу Ярошик задержали с килограммами мефедрона

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veronikaiaroshik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Подмосковье полиция задержала многодетную фермершу-блогершу Веронику Ярошик с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, сотрудникам правоохранительных органов сообщили, что 32-летняя женщина развозит закладки с наркотиками. Ее машину остановили в деревне Марково и при досмотре обнаружили под пассажирским сидением два пакета с мефедроном.

После этого блогершу отправили в изолятор. В отношении фермерши возбудили уголовное дело о сбыте наркотических веществ в крупном размере.

Ярошик получила популярность благодаря деятельности в соцсетях — она регулярно раздавала многодетным семьям поросят и цыплят. Блогерша является матерью троих детей, а на ее ферме живут боле сотни животных.

Ранее у водителя-экспедитора Ozon в автомобиле с нецензурной наклейкой нашли 3 кг наркотиков.

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