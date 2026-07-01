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Полтонны кокаина нашли в тушках тунца в порту Петербурга

Mash: в порту Петербурга в партии тунца нашли полтонны кокаина
Nicolas-SB/Shutterstock/FOTODOM

Полтонны кокаина нашли в порту Петербурга в контейнере с тунцом, который привезли из Эквадора. Задержан россиянин, причастный к контрабанде. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Тушки замороженного тунца поступили в Петербург из Латинской Америки, партию наркотиков весом 500 кг изъяли. Организовавшего доставку контрабанды мужчину задержали. При обысках у него изъяли пять люксовых автомобилей, коллекцию из 13 дорогих наручных часов стоимостью около 1,5 млн рублей, а также криптокошельки с более чем 600 тыс. долларов.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники.

До этого партию из сотен килограммов гашиша пытались провезти в Узбекистан в экскаваторе. На таможенном посту «Термез-авто» в Сурхандарьинской области пограничники остановили грузовой автомобиль марки Mercedes, которым управлял гражданин Афганистана. Таможенники осмотрели полости «стрелы» экскаватора эндоскопом и обнаружили внутри 593 килограмма гашиша и 3 кг опия.

Ранее в российском регионе остановили фуру со 130-килограммовой партией наркотиков.

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