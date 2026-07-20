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Общество

В Чехии решили запретить мобильные телефоны в школах

Кабмин Чехии одобрил запрет мобильных телефонов в детских учебных учреждениях
Petr Josek/Reuters

Правительство Чехии одобрило законопроект, запрещающий детям использовать мобильные телефоны и другие электронные устройства в школах и образовательных учреждениях. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Запрет коснется детских садов, общеобразовательных школ, младших классов гимназий и музыкальных школ. Гаджеты нельзя будет применять на уроках, переменах, в столовых, а также в группах продленного дня и школьных секциях по интересам. Исключения предусмотрены для детей, которым устройства необходимы по медицинским показаниям — например, для непрерывного мониторинга уровня сахара при диабете, — а также в случаях, когда учебные заведения разрешат использовать технику в образовательных целях или во время экскурсий. Документ направлен в парламент и, ожидается, что он вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

В конце июня опрос сервиса «Актион Образование» показал, что большинство педагогов видят эффект от ограничений на использование телефонов в школах, но полностью контролировать ситуацию удается редко. Так, 71% учителей отмечают, что ученики пытаются обходить правила.

Ранее родителям дали советы, как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз.

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