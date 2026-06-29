Учителя сообщили, что школьники массово обходят запрет на телефоны

Только 6% педагогов заявили, что запрет на телефоны на уроках соблюдается строго

Большинство педагогов видят эффект от ограничений на использование телефонов в школах, но полностью контролировать ситуацию удается редко: 71% учителей отмечают, что ученики пытаются обходить правила, показал опрос сервиса «Актион Образование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Только 6,2% респондентов уверены, что ограничения соблюдаются строго. Большинство — 69,3% — говорят, что правила скорее соблюдаются, но нарушения все равно бывают. Еще 24,5% отметили, что ограничения фактически не соблюдаются вовсе.

При этом 56,2% участников опроса видят реальный эффект от ограничений. Еще 28,6% считают, что заметного результата нет.

Главная проблема — попытки обойти запрет. О том, что школьники пытаются нарушать ограничения, заявили 71% респондентов, еще 24,5% сталкиваются с этим иногда. Только 3,8% сказали, что ученики никогда не пытаются обойти правила.

Самые частые способы обхода: пользоваться телефоном незаметно, пока учитель не видит (24,4%), прятать гаджет в одежде или под партой (23,3%), приносить второй телефон (22,5%). 16% педагогов отметили, что дети пользуются устройством на перемене перед уроком, а 11,3% сталкивались с объяснением, что телефон нужен «по уважительной причине».

Влияние ограничений на дисциплину педагоги оценивают неоднозначно. 25,4% говорят о небольших улучшениях, 19,9% — о заметном росте внимания. Но столько же — 19,9% — считают, что ограничения работают не так, как ожидалось. 18% отметили, что из-за попыток обхода контролировать ситуацию стало сложнее.

«Ограничения работают только тогда, когда школа не просто вводит запрет, а выстраивает понятный порядок: где хранится телефон, кто отвечает за соблюдение правил и что происходит при нарушении. Если правила размыты, дети быстро находят способы обойти их. Задача школы — сделать правило одинаковым для всех и поддерживать его администрацией, педагогами и родителями», — комментирует Екатерина Худякова, ведущий эксперт «Актион Образование».

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