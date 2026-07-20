В Амурской областии на видео сняли, как человек ехал в охваченной пламенем машине

В Амурской области автомобиль с водителем загорелся на АЗС. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Предварительно, в салоне авто на АЗС в Тынде загорелась канистра. Хозяин машины прыгнул за руль и отъехал на безопасное расстояние. Пламя помогли потушить очевидцы», – говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале «Амур LIVE», видно, что пламя охватило машину не полностью, при этом на место прибыли спасатели.

18 июля на внешней стороне 28 км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля. В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП доступными для проезда остались две полосы из шести и призвали водителей искать альтернативные маршруты. Длина пробки в районе места аварии по состоянию на 17:10 мск составила 8,3 км.

Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщают, что столкновение произошло в правом ряду. Пробка начинается в районе Битцевского леса и заканчивается недалеко от съезда с внешней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон».

Ранее сообщалось, объятую пламенем машину сняли на камеру в Краснодаре.