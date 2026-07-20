Появились кадры пожара в элитном ЖК в Москве

Пожар в ЖК «На Страстном бульваре» сняли на видео

Пожар в элитном жилом комплексе (ЖК) «На Страстном бульваре» в центре столицы сняла на видео. Ролик распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что с верхнего этажа идет густой серый дым. По словам очевидцев, в районе инцидента произошли несколько хлопков.

По данным журналистов, в мансардной части здания горят строительные материалы. На крышу ЖК уже поднялись пожарные.

Пожар в ЖК «На Страстном бульваре» произошел днем 20 июля. В здании провели частичную эвакуацию людей. Всего в жилом комплексе насчитывается 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов стартует от 147 млн рублей.

Telegram-канал SHOT заявил, что при пожаре четыре человека, включая двоих детей, застряли в квартире и не могли выбраться самостоятельно. На шестом этаже здания также находились заблокированные люди, отметили журналисты.

Ранее появились подробности о квартире, с которой начался пожар в московском элитном ЖК.