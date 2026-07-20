Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Появились кадры пожара в элитном ЖК в Москве

Пожар в ЖК «На Страстном бульваре» сняли на видео

Пожар в элитном жилом комплексе (ЖК) «На Страстном бульваре» в центре столицы сняла на видео. Ролик распространил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах видно, что с верхнего этажа идет густой серый дым. По словам очевидцев, в районе инцидента произошли несколько хлопков.

По данным журналистов, в мансардной части здания горят строительные материалы. На крышу ЖК уже поднялись пожарные.

Пожар в ЖК «На Страстном бульваре» произошел днем 20 июля. В здании провели частичную эвакуацию людей. Всего в жилом комплексе насчитывается 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов стартует от 147 млн рублей.

Telegram-канал SHOT заявил, что при пожаре четыре человека, включая двоих детей, застряли в квартире и не могли выбраться самостоятельно. На шестом этаже здания также находились заблокированные люди, отметили журналисты.

Ранее появились подробности о квартире, с которой начался пожар в московском элитном ЖК.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!