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Общество

Появились подробности о квартире, с которой начался пожар в московском элитном ЖК

Mash: у квартиры в ЖК «На Страстном бульваре» год назад сменился владелец
Алексей Потицкий/ТАСС

У квартиры в московском элитном жилом комплексе (ЖК) «На Страстном бульваре», с которой начался пожар, год назад сменился владелец. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«У квартиры, которая стала источником пожара в элитном ЖК «На Страстном бульваре», год назад сменился владелец. Он купил люксовые квадраты за 275 млн рублей и решил начать ремонт», — говорится в посте.

20 июля в ЖК «На Страстном бульваре» началось возгорание. Огонь охватил строительные материалы в мансардной части комплекса. По данным Telegram-канала 112, площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Известно, что всего в жилом комплексе насчитывается 37 квартир, включая пентхаусы. Стоимость апартаментов стартует от 147 млн рублей.

14 июля в подмосковных Мытищах загорелся жилой дом. Пожар был настолько сильным, что густой черный дым поднимался на высоту нескольких этажей, его было видно даже в отдаленных районах. Как писал 112, несмотря на серьезность происшествия, некоторые из местных жителей начали фотографироваться на фоне полыхающего здания. Люди фотографировались, стоя на парковке рядом с местом происшествия. В экстренных службах заверили, что никто не пострадал. При этом неизвестно, вызвали ли очевидцы огнеборцев до того, как стали делать селфи, или уже после.

Ранее в Тамбовской области мужчина поджег многоквартирный дом из-за ссоры с бывшей женой.

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