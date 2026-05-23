Как избавиться от испанских слизней на участке, рассказал ученый

Агроном Абрамова: избавиться от слизней на участке можно при помощи пива
Испанский слизень (Arion vulgaris) за день съедает объем пищи, в 30–40 раз превышающий его вес, откладывает до 400–500 яиц за сезон и в России практически не имеет естественных врагов, поэтому размножается крайне быстро. Как рассказала доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ, кандидат сельскохозяйственных наук Галина Абрамова, уничтожать этого слизня можно несколькими способами, в том числе используя пиво.

«Первый шаг — ликвидация «партизанских баз». Днем слизни отсиживаются во влажных укрытиях: под досками, черной пленкой, кучами травы и мусора. Убрав эти убежища, вы оставите врага под открытым небом, и его выживаемость резко упадет. Шаг второй — механическая зачистка. Самый экологичный и надежный метод — ручной сбор. В сумерках или ранним утром вооружайтесь перчатками (слизь отмывается с трудом) и отправляйтесь на охоту. Собранных вредителей немедленно уничтожайте, опуская в ведро с соленой водой или кипятком. Третий шаг — используйте ловушки: враг падок на запах пива или дрожжей. Закопайте обрезанную пластиковую бутылку с небольшим количеством пива вровень с землей. Слизни сползутся на аромат и утонут», — объяснила агроном.

Последний шаг, по словам Абрамовой, — это химия.

«Средства на основе метальдегида («Гроза», «Слимацид») — это тяжелая артиллерия. Их следует применять только в крайних случаях для спасения урожая, строго соблюдая дозировку, чтобы не навредить домашним питомцам и почве. Метальдегид эффективен, но рядом с пищевыми растениями его лучше не применять: от обработки до сбора урожая должно пройти не менее 20 дней. Перед этим можете попробовать золу — слизень никогда не проползет через нее, так как теряет слизь. Также по периметру грядок можно рассыпать измельченную яичную скорлупу или крупный песок. Еще один способ — применение нематоды Phasmarhabditis hermaphrodita. Эти микроскопические черви проникают в тело слизня и уничтожают его. Еще вы можете завести в пруду лягушек или обустроить гнезда для жужелиц, — они тоже помогут избавиться от вредителя», — рассказала агроном.

