«Смена декораций»: синоптик о погоде в Москве и Подмосковье

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Москве и МО ожидаются дожди

Жаркие дни в Москве и Московской области завершаются, и столичный регион вступает в период нестабильной погоды. Уже со вторника ее будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Об этом беседе с «Радио 1» сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В среду и четверг, по его словам, осадки будут менее интенсивными — дожди возможны лишь местами и будут носить кратковременный характер.

«В пятницу на столицу обрушится активная фронтальная зона, поднимающаяся с юга. Дожди тоже зарядят на целый день. Впрочем, «погодная лихорадка» закончится на мажорной ноте. Уже в субботу и воскресенье в регион вновь вернется тепло», — рассказал специалист.

Таким образом, жителям Москвы и Подмосковья на этой неделе стоит готовиться к частой смене погодных «декораций», добавил он.

Глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок до этого говорил, что дождливая и холодная погода в Центральной России летом связана с арктическими циклонами — они принесли в европейскую часть страны холодные воздушные массы.

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