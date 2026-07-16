Врач объяснила, почему суставы «ломит» перед дождем

Боль в коленях и других суставах перед дождем может быть связана не с самовнушением, а с реакцией организма на три фактора изменения погоды — температуру, влажность и атмосферное давление. Об этом заявил доктор Ануджа Джайна, врач-ортопед больницы Сан-Парманан в Индии. Эксперта цитирует издание The Times of India.

По словам специалиста, особенно часто на погодные изменения реагируют люди с остеоартритом и другими заболеваниями суставов, при которых повреждены хрящевые ткани. В таких случаях даже небольшие изменения внешней среды могут усиливать болевые ощущения.

Дождь обычно сопровождается сразу несколькими факторами: снижением атмосферного давления, повышением влажности и похолоданием. Каждый из них может влиять на состояние суставов. При падении давления ткани вокруг суставов могут немного расширяться и усиливать давление на нервные окончания, вызывая боль или дискомфорт.

«Понижение температуры также способно усиливать неприятные ощущения: мышцы становятся более напряженными, суставы — менее подвижными, а движения могут сопровождаться скованностью», — объяснила эксперт.

Еще одной причиной усиления боли врач назвала снижение активности в плохую погоду. Когда человек меньше двигается, мышцы, поддерживающие суставы, ослабевают, а сами суставы могут становиться более чувствительными к нагрузке.

При этом специалисты отмечают, что реакция на погоду индивидуальна: у одних людей изменения атмосферных условий действительно могут провоцировать боль, тогда как другие не замечают никакой связи между погодой и состоянием суставов.

Ранее обычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения.