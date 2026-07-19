Россиянам объяснили дождливое и холодное лето в некоторых регионах

Дождливая и холодная погода в Центральной России летом связана с арктическими циклонами, объяснил ТАСС глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он отметил, что они принесли на европейскую часть страны холодные воздушные массы.

«При этом западный и южный перенос воздушных масс временами блокировался Азорским антициклоном колоссальных размеров, в этом году принесшим Западной Европе волны небывалой жары», — отметил эксперт.

До этого на Каменск-Уральский Свердловской области обрушился «жуткий ливень с градом»: городские улицы на фоне и без того сложной паводковой обстановки моментально превратились в «реки». В частности, под водой оказались оживленный перекресток и подземный переход. Из-за непогоды в городе отменили или же перенесли массовые мероприятия. Однако потоп не стал преградой для некоторых местных жителей — они воспользовались сапами и надувными лодками.

Ранее ураган оставил без крыши «Надежду» в российском городе.