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Общество

Россиянам объяснили дождливое и холодное лето в некоторых регионах

Климатолог Терешонок: дождливое лето в России вызвано арктическими циклонами
Shutterstock

Дождливая и холодная погода в Центральной России летом связана с арктическими циклонами, объяснил ТАСС глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

Он отметил, что они принесли на европейскую часть страны холодные воздушные массы.

«При этом западный и южный перенос воздушных масс временами блокировался Азорским антициклоном колоссальных размеров, в этом году принесшим Западной Европе волны небывалой жары», — отметил эксперт.

До этого на Каменск-Уральский Свердловской области обрушился «жуткий ливень с градом»: городские улицы на фоне и без того сложной паводковой обстановки моментально превратились в «реки». В частности, под водой оказались оживленный перекресток и подземный переход. Из-за непогоды в городе отменили или же перенесли массовые мероприятия. Однако потоп не стал преградой для некоторых местных жителей — они воспользовались сапами и надувными лодками.

Ранее ураган оставил без крыши «Надежду» в российском городе.

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