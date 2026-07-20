Фанат сборной Испании сломал нос поклоннице сборной Аргентины в рязанском баре

В одном из баров Рязани ссора футбольных фанатов обернулась переломом носа. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Новости Рязань».

Инцидент произошел в заведении «Карась». Между посетителями вспыхнул конфликт, в ходе которого фанат сборной Испании ударил поклонницу сборной Аргентины.

В результате случившегося девушка получила перелом носа. Сразу после потасовки нападавший покинул заведение, на предполагаемого злоумышленника подано заявление в полицию.

До этого фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после финала ЧМ-2026. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Пострадали семь сотрудников полиции. Задержаны не менее 15 человек.

Ранее болельщики устроили массовую драку в пабе перед матчем сборной Англии.