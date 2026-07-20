Фанаты сборной Аргентины столкнулись с полицией после финала ЧМ-2026

В Буэнос-Айресе болельщики столкнулись с полицией после провала Аргентины на ЧМ

Болельщики вступили в потасовку с полицией в центре Буэнос-Айреса у монумента Обелиск после поражения сборной Аргентины от Испании в финале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает xevt — xhvt.

Участники начали забрасывать полицейских бутылками. Правоохранители применили водометы и слезоточивый газ. Пострадали семь сотрудников полиции. Задержаны не менее 15 человек.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее в сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ-2026.