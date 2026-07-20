Сын плыл 3 часа, держась за шину, чтобы проверить родителей в затопленной деревне

SCMP: китаец 3 часа плыл на шине, чтобы навестить родителей во время наводнения

В Китае 30-летний мужчина три часа плыл через затопленную местность, чтобы убедиться, что его родители живы после сильнейшего наводнения, пишет South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Се рассказал, что ночью ему позвонила мать. Она сообщила, что его 63-летний отец отправился спасать недавно собранный урожай риса, но долго не возвращался. Вскоре в деревне отключилось электричество, а затем пропала мобильная связь.

Не сумев связаться с родителями, мужчина вместе с другом решили добраться до деревни самостоятельно. Они купили две автомобильные камеры от грузовиков и использовали их как плавсредства.

Последний километр пути оказался полностью затоплен, поэтому друзьям пришлось около часа плыть по холодной воде. Когда они добрались до дома, выяснилось, что отец оказался заблокирован на верхнем этаже сарая: вода поднялась настолько быстро, что выбраться самостоятельно он уже не мог.

Затем сын вывел родителей по безопасной тропе к другому семейному дому, расположенному на возвышенности и не пострадавшему от наводнения. Убедившись, что родители находятся в безопасности, Се вернулся в город. Обратная дорога также заняла около двух часов вплавь. Позже он признался, что, несмотря на хорошую физическую подготовку и опыт плавания, ему было страшно преодолевать ледяную воду с сильным течением.

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