В распространении детского порно обвиняют 24-летнего москвича

В Москве в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и обороте порнографии, в том числе с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СК столицы.

«По данным следствия, фигурант в период с февраля 2022 года по май 2024 года, находясь на территории Южного административного округа города Москвы приобрёл и хранил на своем мобильном устройстве порнографические материалы в том числе с участием несовершеннолетних, а также вступал в переписки с пользователями сети «Интернет» и распространял им данные материалы», — сказано в сообщении.

Уточняется, что следственные действия в отношении фигуранта продолжаются, он уже дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», мужчина якобы хотел получить работу на телевидении, а также, по информации журналистов, выдвигался в муниципальные депутаты. Как выяснил канал, в 2024-м фигурант якобы баллотировался в Мосгордуму, но в финальный бюллетень не попал.

