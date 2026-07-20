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Общество

Российского бизнесмена будут судить за рабочего, которого погубила гора сахара

В Тамбовской области бизнесмена будут судить за рабочего, засыпанного сахаром
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В Тамбовской области перед судом предстанет бизнесмен, на предприятии которого засыпало горой сахара 24-летнего рабочего. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в августе прошлого года. По версии следствия, рабочий упал в технологическое отверстие, когда выполнял работы по зачистке и выгрузке сахара в бункере бестарного хранения. В результате он не выжил.

Причиной случившегося стало нарушение правил безопасности — предприниматель не обеспечил безопасные условия труда для нанятого им работника. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ направят в суд для рассмотрения по существу.

Telegram-канал «Тамбов. Происшествия» сообщает, что рабочего полностью засыпало сахарным песком. Из-за этого он не смог дышать.

Ранее сообщалось, что рабочего засыпало землей в котловане в Калужской области.

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