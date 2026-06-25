Рабочего засыпало землей в котловане в Калужской области

В Калужской области рабочий прокладывал трубы и не выжил, мужчину засыпало землей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Козельске на улице Карла Маркса, 48-летний мужчина копал траншею, чтобы проложить трубы и оказался под завалами грунта. По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Нижнем Новгороде двое рабочих упали в шахту лифта в строящемся доме, спасти пострадавших не удалось. Инцидент произошел в высотке на Украинской улице. Рабочие убирались на 27-м этаже многоквартирного дома и рухнули в лифтовую шахту на бетонное основание. Известно, что работодатель не сообщил о несчастном случае в трудовую инспекцию, ему грозит административное наказание.

Ранее во Владимире двое рабочих отравились газом при ремонте канализации.