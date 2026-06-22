Мужчина женился через 3 дня после знакомства и пожалел об этом спустя 9 дней

Мужчина из Китая решил найти себе супругу с помощью брачного агентства, но спустя девять дней после свадьбы подал на развод. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, 32-летний мужчина по фамилии Гу под давлением родителей решил жениться и обратился к свахе. Сначала ему предложили женщин из его провинции, но после отказа с их стороны мужчина решил пообщаться с женщиной из другого региона.

В своей анкете женщина указала отсутствие долгов, судимостей, генетических заболеваний. Пара решилась на свадьбу после пятиминутного видеозвонка.

Всего за знакомство Гу заплатил 265 тысяч юаней (более 2,8 млн рублей). В эту сумму входили выкуп невесты и гонорар свахи.

Спустя три дня после разговора брак зарегистрировали. Однако вскоре выяснилось, что у женщины есть долг и диагностирован повышенный уровень ферментов печени.

Спустя девять дней китаец потребовал развода. В суде женщина заявила, что его заявление о разрыве вызвало у нее депрессию. Также она заявила, что супруг требовал от нее наносить макияж, заниматься домашними делами и найти работу.

Мужчина просил сваху вернуть деньги, но та заявила, что пара инсценировала фиктивный развод.

Ранее россиянин не хотел разводиться с женой и получил 12,5 лет колонии.