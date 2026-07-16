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Общество

Эксперт дала совет по рассылке резюме работодателям

Хрипченко: не стоит использовать одно резюме для разных вакансий
Shutterstock

Использовать одно универсальное резюме для отклика на разные вакансии будет ошибкой. Об этом ТАСС рассказала директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко.

По ее словам, каждое резюме следует адаптировать под конкретную вакансию. Следует обратить внимание на описание опыта работы, указать те навыки, достижения и проекты, которые напрямую соответствуют требованиям работодателя.

Хрипченко добавила, что если речь идет о руководящей должности, необходимо сделать акцент на управленческих задачах, а для операционных позиций – указать реализованные процессы и конкретные результаты.

До этого HR-эксперт и карьерный консультант Кристина Соловьева рассказала, что даже сильным соискателям с большим опытом могут отказать в трудоустройстве, даже не пригласив на собеседование, и основной причиной этого является неправильное резюме. Для участия в следующем этапе отбора оно должно отвечать на главный вопрос – почему кандидата стоит рассмотреть на данную должность.

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