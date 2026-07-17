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Общество

В России оценили, сможет ли ИИ заменить HR-эксперта

Специалист Мурадян: ИИ не сможет полностью заменить HR-эксперта
Shutterstock

Искусственный интеллект показывает высокую эффективность при массовом подборе персонала, однако, он не может полноценно заменить HR-эксперта. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян.

По его словам, нейросеть способна показать хороший результат в задачах, которые требуют скорости. В том числе, при первичном скрининге, сортировке анкет и ответах на стандартные вопросы соискателей. Это помогает разгружать HR-отделы и сокращать сроки закрытия вакансий. Однако для оценки личной мотивации и установления доверительного контакта по-прежнему необходим человек, подчеркнул он.

«Минус нейросети в том, что она видит шаблоны и данные, но хуже считывает контекст, мотивацию и взаимодействие между человеком и командой. Она может пропустить сильного кандидата, если он не вписывается в формальные критерии или нестандартно подает себя», — заключил Мурадян.

Правительство Австралии до этого представило первый национальный доклад о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда, согласно которому наибольшему риску подвержены специалисты интеллектуального труда, тогда как представители рабочих профессий пока менее уязвимы.

Ранее IT-эксперт рассказал, как ИИ усложнит карьеру молодым специалистам.

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