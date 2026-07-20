Умер первый зампредседателя правления торгово-промышленной палаты Татарстана

В возрасте 58 лет умер первый заместитель председателя правления Торгово-промышленной палаты республики Татарстан Артур Николаев. Об этом сообщили в пресс-службе ТПП.

В палате отметили, что информация о месте и времени прощания с Николаевым будет обнародована позднее.

Артур Николаев родился 21 октября 1967 года в Казани. Он окончил Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина. Свою первую работу он получил в вузе, далее работал в научно-производственном центре «ТРИНТАВР».

В Торгово-промышленную палату Татарстана Николаев пришел в 2000 году, заняв должность начальника организационного отдела. В 2006 году стал заместителем председателя правления палаты, а в 2012 году встал во главе Европейского информационного консультационного центра республики.

С апреля 2015 года Николаев был первым зампредседателя правления ТПП РТ, а также руководил Департаментом развития и поддержки предпринимательства палаты.

За свою работу Николаев получил медали «В память 1000-летия Казани» и «За доблестный труд».

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