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Общество

Россиянам рассказали об идеальном времени для увольнения

Специалист Смирнова: идеального месяца для увольнения не существует
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальное время для увольнения определяется не календарем, а внутренним ощущением профессионального тупика. Об этом Pravda.Ru рассказала партнер в executive search агентстве Hunting Partners Ирина Смирнова.

По ее словам, популярное мнение о том, что лето — наиболее благоприятный период для трудоустройства, часто не находит подтверждения на практике.

«Мое мнение — никакой сезонности в вопросе, когда лучше менять работу, нет. Самое удачное время — это когда человек понял, что текущее место себя исчерпало, и находит что-то более привлекательное: либо с точки зрения условий, либо с точки зрения задач, либо и того, и другого», — пояснила Смирнова.

Она отметила, что летний период может быть сопряжен со сложностями, которые возникают во время сезона отпусков. Для минимизации рисков при переходе на другую работу эксперт посоветовала заранее подготовить финансовую подушку, которая позволит переждать затяжные этапы согласований.

Адвокат Игорь Баранов до этого говорил, что в некоторых случаях после увольнения работодатель должен продолжать начислять сотруднику выплаты. Он подчеркнул, что речь идет не обязательно о зарплате – она выплачивается только за период, в течение которого сотрудник выполнял рабочие обязанности. Но есть и другие ситуации, когда бывшему работнику полагаются выплаты – например, если он был уволен в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением штата.

Ранее россиянам объяснили, что происходит с зарплатной картой после увольнения.

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